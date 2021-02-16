خبير يكشف أهم الاشتراطات التخطيطية للمدن المصرية

كشف الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، عن اهم الاشتراطات التخطيطية للمدن المصرية والتي تهدف لإعادة منظومة العمران الي الشكل التي كان من المفترض ان ينشآ و يبقى عليه، فهناك نوعين من المدن وهي المدن الجديدة والمدن القائمة.





وتابع الدكتور سيف الدين فرج، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن المدن الجديدة كلها تقام وفقا لاشتراطات بنائية وعمرانها منتظم، ولذلك تكمن المشكلة في المدن القائمة وتتلخص تلك المشاكل في 3 جزئيات، وهي ان معظم البدروم في العقارات من المفترض ان يكون "جراج" للعمارة ولكن تحول الي محلات تجارية وبالتالي اصبح هناك كثافة مرورية عالية.





وأوضح أن تلك المشكلة أيضا للبدروم واستغلاله في عمل تجاري وتحويلها الي مشروعات صناعية صغيرة تسبب كوارث لعدم مطابقتها المواصفات البنائية، مثلما حدث في عمارة فيصل، مشيرا الي ان عقار فيصل مخالف بكل المقاييس لانه مبني على ارض غير مخصصة للبناء الي جانب انه غير مرخص وغيرها من المخالفات.





وأضاف أن بذلك اشتراطات البناء تعيد ضبط العمران بالنسبة للاستعمالات، ولذلك يكون مبنى سكني فقط، والمباني الإدارية تكون إدارية بالكامل او مباني تجارية وغيرها، ويقنن الاشتراطات الجديدة ضبط الارتفاعات أيضا، لان للأسف كانت الارتفاعات تصل الي اكثر من 10 أدوار لبنية تحتية لا تتحمل اكثر من عقار مكون من طابقين، ومن هنا توجد مشاكل البنية التحتية في الصرف والمياه وكل الخدمات.



