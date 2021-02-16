وزيرة الصحة : المواطن البورسعيدي لا يتحمل سوى 10% من الإسهامات الطبية بالمنظومة الجديدة

أفادت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، أن الإشكالية التي واجهت الوزارة ، خلال تدشينها لمنظومة التأمين الصحي الجديدة ، وهي كيفية اقناع المواطن بأن لا يذهب إلى المستشفيات إلا في الحالات الحرجة فقط ، موضحة أن عدد الحالات التي يتم تحويلها للمستشفى لا تتعدى الـ 15% فقط .





وأضافت هالة زايد ، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لمجمع الاسماعيلية الطبي ، أن المواطن البورسعيدي لا يتحمل سوى 10% من إسهامات المنظومة الجديدة ، وشارك نحو 100% من المواطنين في المنظومة.





ولفتت لوجود ميكنة الكترونية للمنظومة ، مشيرا لعدم وجود استخدام نهائي للأوراق بالمستشفيات ، إلى جانب "داش بورد" مسؤولة عن قياس نسبة رضاء المرضى عن المنظومة.