ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة الصحة : المواطن البورسعيدي لا يتحمل سوى 10% من الإسهامات الطبية بالمنظومة الجديدة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:35 ص
وزيرة الصحة ، الدكتورة
وزيرة الصحة ، الدكتورة هالة زايد
Advertisements
نورهان رأفت
أفادت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، أن الإشكالية التي واجهت الوزارة ، خلال تدشينها لمنظومة التأمين الصحي الجديدة ، وهي كيفية اقناع المواطن بأن لا يذهب إلى المستشفيات إلا في الحالات الحرجة فقط ، موضحة أن عدد الحالات التي يتم تحويلها للمستشفى لا تتعدى الـ 15% فقط .

وأضافت هالة زايد ، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لمجمع الاسماعيلية الطبي ، أن المواطن البورسعيدي لا يتحمل سوى 10% من إسهامات المنظومة الجديدة ، وشارك نحو 100% من المواطنين في المنظومة.

ولفتت لوجود ميكنة الكترونية للمنظومة ، مشيرا لعدم وجود استخدام نهائي للأوراق بالمستشفيات ، إلى جانب "داش بورد" مسؤولة عن قياس نسبة رضاء المرضى عن المنظومة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأقصر تحتفل باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة

السبكي: التأمين الصحي الجديد نظام تكافلي اجتماعي يضمن العلاج لكل المصريين

التأمين الصحي: 1.1 مليون مواطن سجلوا بالمنظومة في الإسماعيلية بنسبة 81.63 %

بنسبة 81.63 % .. مدير التأمين الصحي الشامل يعلن تسجيل 1.1 مليون مواطن بالمنظومة في الإسماعيلية

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

استنفار أمني بالتزامن مع زيارة السيسي للإسماعيلية

شاهد.. أحدث ظهور لشيماء سيف برفقة زوجها

فرج عامر يرد على مطالبة اتحاد الكرة للأندية بقيمة مسحات كورونا: سنجريها بسعر أرخص

تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة رضيعة داخل حقيبة بالطالبية

نداء عاجل من جامعة الدول العربية بشأن السودان وإثيوبيا

Advertisements

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر.. أمطار غزيرة على 26 منطقة بالجمهورية اليوم | تفاصيل

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

التعليم تناقش كيفية عقد امتحانات طلاب النقل بالمدارس الفنية.. وإعلان القرارات نهاية الأسبوع القادم

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

في غضون 20 دقيقة.. أب يسقط جثة هامدة فجأة بعد معاناته من حرقة المعدة

أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور