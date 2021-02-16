باستثمارات 2 مليار جنيه.. شراكة مصرية إماراتية لإدارة خدمات مدن الجيل الرابع‎

تنفذ الحكومة المصرية حوالي 14 مدينة جديدة حاليا ضمن مدن الجيل الرابع، وتتنوع مواقع هذه المدن بين " العاصمة الإدارية الجديدة" والدلتا "المنصورة الجديدة" والساحل الشمالي "العلمين الجديدة" ومدينة الجلالة وعدد من المدن بصعيد مصر.





وتتضمن هذه المدن خدمات ذكية بكافة القطاعات من ادارة المرور وشبكات الاتصالات والخدمات الأساسية المتنوعة، وجذبت فرصة توفير وإدارة خدمات مدن الجيل الرابع مؤسسة الالتزام أبوظبي الإماراتية لعمل شراكة لبدء نشاطها في مصر وضخ نحو 2 مليار جنيه استثمارات جديدة لهذا الغرض.





وقال كريس روبرت، المدير التنفيذي للالتزام أبوظبي، انه مع تنفيذ عشرات المشروعات العملاقة في مصر في الفترة الراهنة فان تطبيق مفهوم الخدمات المتكاملة لادارة الأصول العقارية أصبح سلعة وطلب ضروري يحتاجه السوق العقاري المصري.





وتابع، انه من المستهدف ان نتوسع خلال الفترة المقبلة في السوق المصري الذي يمتاز بوجود تنوع كبير فيه، وتعزز من خطة التوسع في المنطقة ككل، مؤكدا أنه سيتم البدء علي إدارة منظومة الخدمات ب4 مشروعات عقارية جديدة خلال 2021.



