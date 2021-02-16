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رياضة

وفاة أسطورة كرة القدم البحرينية جمعة هلال

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:36 ص
جمعة هلال
جمعة هلال
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محمد السعيد
توفي منذ قليل أسطورة كرة القدم البحرينية جمعة هلال، بعد صراع مع المرض، بأحد مستشفيات البحرين.

وذكرت " الوطن" البحرينية، أن جمعة هلال توفي بعد صراع مع المرض، اليوم، الثلاثاء، حيث تعرض لوعكة صحية مؤخرا، دخل على إثرها العناية المركزة بإحدى مستشفيات البحرين العسكرية.

وسلطت الصحيفة البحرينية الضوء على مسيرة جمعة هلال، حيث ذكرت أن هلال كان أبرز نجوم منتخب البحرين ونادي الوحدة في الثمانينات، حيث مثل المنتخب البحريني في بطولة كأس الخليج عام 1986، كما يعد أحد الداعين لتأسيس نادي الرياضيين، واتخد من مجلسه الأسبوعي مقر يتخذه الإعلاميين والرياضيين لاطلاق المبادرات ومناقشة القضايا الرياضية.
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