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وزيرة الصحة تبشّر المواطنين: سيناء ستكون مقصدا للسياحة العلاجية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:45 ص
صدى البلد
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة توجهت لكل المحافظات التي كانت تفتقر للخدمات الصحية لتغطية وتطبيق برنامج التأمين الصحي الشامل، وكان من بين تلك المحافظات محافظة جنوب سيناء، وتم تطوير 23 وحدة رعاية صحية بالمحافظة وبتكلفة تتجاوز الـ 3 مليارات جنيه.


وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، أن الوزارة تسعى لتكون محافظة جنوب سيناء مقصدا من مقاصد السياحة العلاجية على أعلى مستوى، وذلك بعد الانتهاء من تطبيق المنظومة الصحية الكاملة بها. 


وأوضحت الوزيرة أن محافظة أسوان أيضًا كانت من المحافظات المستهدفة التي تم العمل بها وتطبيق منظومة الرعاية الصحية الكاملة، وقريبًا سيتم إطلاقها لبرنامج التأمين الصحي المتكامل، وذلك بتطوير 11 مستشفى و112 مركزا ووحدة صحية بها بإجمالي تكلفة تتجاوز 12 مليار دولار وتم تسجيل أكثر من 56% من المواطنين.


وأشارت إلى أن هناك الكثير من المنشآت الصحية التي قدمت الخدمة بشكل كبير جدًا وأصبحت ميمكنة بنسبة 100%، إلى جانب أنه خلال هذا العام ستنطلق منظومة التأمين الصحي بالسويس بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه، وبتطوير 6 مستشفيات، ومنها مجمع طبي متكامل يضم 8 مستشفيات مختلفة التخصصات، وسيكون واحدًا من أكبر المجمعات الطبية الخدمية في شمال مصر وشرقها، وبذلك تم تطوير 100% من الوحدات بالسويس بـ27 وحدة ومركزا، وتم تسجيل 25% من المواطنين وجار استكمال باقي المواطنين.


وأكدت أن محافظة السويس بها شركات صحية عالمية ودولية لديها تأمين خاص، لذلك سيكون العمل بالمحافظة لم يتم على مستوى الأسر مثلما أن يكون على مستوى الشركات.
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