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فن

رامي صبري يتصدر توب أنغامي بـ "عيونه لما قابلوني"

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:48 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
تصدر المطرب رامى صبرى قائمة توب أنغامى بـ أغنيته الجديدة "عيونه لما قابلونى" والتى طرحها بمناسبة عيد الحب.

أغنية "عيونه لما قابلوني" من كلمان الشاعر الغنائي محمد عاطف ومن ألحان رامي صبري وتوزيع ومكس وماستر جلال حمداوي، وبيانو كريم صبري وتصوير عماد قاسم.


ويذكر أنه أكد أنه لا يمتلك الحقوق القانونية لأغنية "شكرًا" للهضبة عمرو دياب.

قال رامي صبري:" إحقاقًا للحق .. وكل واحد ياخد حقه .. أغنية شكرا للفنان عمرو دياب .. انا فعلا كنت شغال فيها لكن الأغنية مش ملكش قانوني يعني مثلا محدش خد مني حقوق أو مقابل مالي أو خدت تنازل رسمي".


بينما رد الملحن عزيز الشافعي قائلًا: "حصل خير و الحق أحق أن يتبع ، بشكر الفنان و الزميل رامي صبري على مبادرته الجميلة و توضيح الحقيقة للجمهور الكريم،  و بفخر بنجاحاتنا سوا و بالعلامات اللي عملناها ،و الاعتذار من شيم الكبار و رامي صبري فنان كبير و بتمناله استمرار النجاح و التوفيق و بشكره".
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