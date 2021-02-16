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أخبار العالم

أمريكا والهند الأعلى.. حصيلة جديدة لضحايا كورونا حول العالم

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:05 ص
عداد كورونا في ارتفاع
عداد كورونا في ارتفاع مستمر
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محمد علي
تجاوز عدد الإصابات العالمية لفيروس كورونا المستجد حول العالم الـ109 ملايين مصاب، بينما تعافى أكثر من 61 مليونا، في وقتٍ تواصلت فيه أعداد المتوفين إرتفاعها دون هوداة، وفق ما أشارت إليه أرقام وورلد ميتير، والوكالات الدولية.
 

ووصلت أعداد المصابين في العالم إلى ما يزيد على 109.08 مليون، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و509898​.


وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات وإصابات، فسجلت 27713084 إصابة، و485698 وفاة.


وجاءت الهند بعدها بـ10916589 إصابة، و155732 وفاة، وحلت البرازيل في المرتبة الثالثة بـ9834513 إصابة، و239245 وفاة.


وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك في ارتفاع جديد للإصابات في الصين.


وأظهرت بيانات اللجنة أن جميع المصابين قادمين من الحارج، ولم تسجل أي إصابات انتقلت محليا.


وقالت اللجنة إنها لم تسجل أي حالات وفاة بسبب الفيروس، كما سجلت 11 حالة بدون أعراض، ولا يزال هناك 387 شخصا تحت المراقبة الطبية بدون أعراض للفيروس.


ووصل العدد الإجمالي لحالات كورونا المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 89788 حالة، وبلغ عدد الوفيات 4636.


عربيا، تصدر العراق القائمة مسجلا 646650 إصابة، و13185 وفاة.  


 من جانبه، أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، أن وتيرة الإصابات بفيروس كورونا تستمر في التراجع للأسبوع الخامس على التوالي.


وأضاف المدير العام للصحة العالمية، في تغريدة على "تويتر"، أن عدد الإصابات المسجلة أسبوعيا ينخفض بمقدار النصف تقريبا، حيث تراجعت الإصابات من أكثر من 5 ملايين حالة أسبوعيا في 4 يناير، إلى 2.6 مليون حالة في الأسبوع الذي بدأ في 8 فبراير الجاري.


وأشار أدهانوم إلى أن تلك البيانات تدل على أن تدابير الصحة العامة البسيطة تعمل في مواجهة "كوفيد-19" حتى في ظل وجود عدد من السلالات المتحورة.


وأوضح أن التوقف عن محاربة جائحة كورونا على أي جبهة، سيؤدي إلى معاودة تفشي المرض مرة أخرى، قائلا: "لم تنطفئ النار لكننا قللنا حجمها".


من ناحية أخرى، وفق ما ذكرت تقارير صحفية دولية، فقد شهدت أماكن عدة في العالم مؤخرًا تركيزًا أكبر بكثير على تدابير الصحة العامة في أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة.


تأثرت هذه الأماكن بشكل كبير بتفشي فيروس كورونا وتتعامل مع الموجة الثالثة للوباء، بينما يستعد البعض الآخر لموجة رابعة.


من المحتمل أن تكون تدابير الصحة العامة هذه - مثل عمليات الإغلاق، والتباعد الجسدي، وارتداء الأقنعة، وزيادة تدابير النظافة - هي التي تقود الاتجاه الهبوطي العالمي.


وللحفاظ على هذا الاتجاه، يحتاج العالم إلى مستويات عالية من الامتثال العام لتدابير الصحة العامة مع إمكانية وصول أكثر إنصافًا إلى اللقاحات على مستوى العالم.
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