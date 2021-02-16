ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فرق للتدخل السريع و69 سيارة إسعاف.. رفع درجة الاستعدادات القصوى بالفيوم لمواجهة الطقس السيئ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:19 ص
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

رفعت محافظة الفيوم درجة الاستعدادات القصوى بجميع المديريات الخدمية لمواجهة الطقس السيئ الذى تتعرض له المحافظة اعتبارا من اليوم، الثلاثاء، حيث شدد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحى والمعدات الخاصة بشفط المياه والأطقم العاملة عليها، وكذلك القيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية.


كما وجه المحافظ، بانعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة، لمتابعة تطورات الأحوال الجوية، بالتنسيق مع غرف العمليات بكل القطاعات ومجالس المدن، لسرعة التعامل مع أى أحداث طارئة، مؤكدًا التنسيق المستمر والتعاون بين القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مثل شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والكهرباء، وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية.

 

وصرح الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، بأن المحافظ راجع مع رئيس قطاع الكهرباء خطة مواجهة موجة سوء الأحوال الجوية، موجهًا بإعداد بيان بأسماء وأرقام تليفونات قادة فرق الطوارئ المتواجدة ميدانيًا للتدخل السريع وقت الأزمات والمكونة من 16 فريقا للطوارئ، فضلًا عن تجهيز بيان بالأماكن التي عانت من تساقط أعمدة أثناء الموجة السابقة مثل طريق أبشواى السياحى، والطريق الدائرى، وطريق الساحل الجنوبى، حتى يتم صيانتها لتفادي تعرضها للسقوط مرة أخري، وكذلك حصر كل المولدات المتحركة وكيفية وآليات تحركها، وأماكن توزيعها، لاحتواء أي أزمة طارئة.

 

كما راجع محافظ الفيوم، مع وكيل وزارة الري، خطة المديرية، حيث أشار ممثل المديرية إلى خفض مناسيب الأبحر والترع خلال اليومين الماضيين، لافتًا إلى أعمال تطهير الترع ومخرات السيول خلال الفترة الماضية، كما تابع المحافظ مع رئيس شركة مياه الشرب توافر سيارات كسح المياه وتمركزها، موجهًا بالتنسيق مع رؤساء المراكز في هذا الشأن.


وتابع المحافظ مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي جاهزية أماكن الإيواء كسكن بديل، وكذا مراجعة مخزون المساعدات الغذائية والاحتياجات خلال الفترة القادمة، حيث أشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى جاهزية أماكن الإيواء بأحد العمارات السكنية بشدموه. 

 

كما راجع محافظ الفيوم، خطة الإسعاف التى تضمنت الدفع بـ 69 سيارة إسعاف مجهزة، وأماكن تمركزها وتوزيعها الجغرافي لتشمل جميع أنحاء المحافظة بهدف التعامل الفوري مع الأزمات، حال حدوث أى طارئ.

 

وشدد المحافظ على تواجد القيادات المحلية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالشارع على مدار الساعة، لمتابعة الحالة العامة للشوارع والطرق، فضلًا عن مراجعة جاهزية كل المعدات واللوادر وسيارات الشفط فى جميع الأماكن التى تتعرض لتراكمات مياه، لسرعة سحبها والحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية، لًافتا إلى ضرورة إعداد قاعدة بيانات بأسماء وأرقام تليفونات سائقي هذه المعدات، والتنسيق المتبادل بين مختلف المراكز والقطاعات في التعامل مع الأزمات، ودراسة مواقع تمركز الوحدات والمعدات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مع تشكيل فرق عمل على اتصال دائم مع غرفة عمليات المحافظة.

 

 من جانب آخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم حالة الطوارئ القصوى بكل مواقع الشركة المختلفة لمواجهة موجة الطقس السيئ التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية والتى تضرب البلاد  اعتبارا من اليوم، الثلاثاء، وتستمر حتى يوم الجمعة القادم.

 

من جانبه، أكد اللواء هشام درة، رئيس الشركة، أنه تم منع الإجازات لجموع العاملين من الفنيين والعمال والمهندسين داخل محطات مياه الشرب والصرف الصحى والروافع الفرعية ومحطات المعالجة وعمال الشبكات، والدفع بكل معدات الشركة من سيارات الكسح والفاكيوم والنافورى والحفارات وسيارات وتشكيل غرفة عمليات على مدار الأربع والعشرين ساعة لرصد الشكاوى ومتابعتها والعمل والتحرك الفورى لإزالة أى مشكلة تعوق سير المارة والمركبات من الشوارع، وذلك من خلال تمركز هذه المعدات بجميع مراكز وأحياء المحافظة.


وقال درة إن شركة مياه الشرب بالفيوم، مستعدة لمواجهة أى تقلبات جوية أو طقس سيئ لا قدر الله.


اقرأ أيضا: رئيس جامعة الفيوم: بدء امتحانات التيرم الأول بكليات الجامعة 27 فبراير الحالى

فرق للتدخل السريع و69 سيارة إسعاف.. رفع درجة الاستعدادات القصوى بالفيوم لمواجهة الطقس السيئ
فرق للتدخل السريع و69 سيارة إسعاف.. رفع درجة الاستعدادات القصوى بالفيوم لمواجهة الطقس السيئ
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل عمل غرف العمليات الفرعية بالدقهلية

رفع درجة الاستعداد القصوى بـ نطاق الدقهلية وشفط مياه الأمطار |صور

سحب تراكمات مياه الامطار ورفع درجة الاستعداد لـ القصوى بالفيوم..صور

استعدادات تامة بمركز إطسا بالفيوم لمواجهة سوء الأحوال الجوية

تعرف على استعدادات مطروح لمواجهة السيول والطقس السيئ المتوقع

محافظ الفيوم يتابع جاهزية القطاعات للتعامل مع موجة الطقس السيئ

ترشيحاتنا

استنفار أمني بالتزامن مع زيارة السيسي للإسماعيلية

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

شاهد.. منة فضالي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها من سوريا

مفاجأة موسيماني.. ماذا قالت الصحف السودانية عن مواجهة الأهلي والمريخ؟

الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الصحة بالإسماعيلية

كفارة الحلف الكاذب .. مستشار المفتي يوضح

Advertisements

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر.. أمطار غزيرة على 26 منطقة بالجمهورية اليوم | تفاصيل

وزيرة الصحة: التأمين الصحى سيشمل 100% من المواطنين..فيديو

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

التعليم تناقش كيفية عقد امتحانات طلاب النقل بالمدارس الفنية.. وإعلان القرارات نهاية الأسبوع القادم

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الصحة بالإسماعيلية

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

في غضون 20 دقيقة.. أب يسقط جثة هامدة فجأة بعد معاناته من حرقة المعدة

أسعار ومواصفات مازدا mazda 3 الشكل الجديد 2021 بعد طرحها رسميا في مصر.. صور