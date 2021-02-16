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تعليم

طلاب الكليات الفنية بجامعة حلوان يشاركون في أعمال تجميل المتحف القومي للحضارة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:25 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تشارك جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، في أعمال تجميل المتحف القومي للحضارة المصرية  بقيادة الدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، وذلك في إطار حرصها على دعم المشروعات القومية المصرية

وأشاد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بأداء المشاركين بمجموعة من الأعمال الفنية المتميزة، لدعم الحركة الفنية فى مصر من خلال الأعمال التي تعمل على رفع الذوق الفني وإظهار المشاريع القومية في مصر في أبهى صورة. 


وقامت الكليات الفنية المشاركة بأعمال تجميل بعض أحواض النباتات في مدخل متحف الحضارة المصرية بعين الصيرة ببعض الوحدات الزخرفية من الفنون المصرية المختلفة.. الفرعونية.. الإسلامية.. الشعبية.. القبطية. 

كما تم عمل ٦ لوحات من الرخام المحفور بها تصميمات من مختلف العصور أيضا لتجمل مدخل المتحف الخارجى، بالاضافة الى عمل ٦ بانرات  يتم تعليقها في الواجهة وعلى مداخل المتحف، استعدادا لاستقبال موكب الموموايات الملكية القادمة من المتحف المصري بالتحرير.

ويشرف على الأعمال الدكتورة داليا فكرى وكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمنية يحيى وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مها مزيد وكيل كلية التربية الفنية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
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