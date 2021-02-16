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محافظات

رئيس مركز ومدينة المنزلة يشارك فى تشييع جنازة الطيار الشهيد خالد الرفاعى

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:33 م
صدى البلد
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همت الحسينى
نعى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وفاة العقيد طيار خالد محمد الرفاعى، ابن قرية ميت شريف التابعة لمركز المنزلة، الذى وافته المنية أثناء تأدية واجبة الوطنى فى إحدى المهام المنوطة به.


وأناب محافظ الدقهلية اللواء سمير صدقى، رئيس مركز ومدينة المنزلة، للمشاركة في تشييع الجثمان بمسقط رأسة بالقرية.


وشارك فى حضور الجنازة على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ولفيف من قيادات وأفراد القوات المسلحة، وأحمد هلال، نائب رئيس مركز المنزلة، والقيادات التنفيذية بالمنزلة، حيث خرجت من مسقط رأسه حتى مقابر العائلة، وأدوا صلاة الجنازة أمام مقابر القرية.


وقدم رئيس مركز المنزلة واجب العزاء لأسرة المتوفى ونقل لهم خالص تعازى محافظ الدقهلية الذى كان حريصا على الحضور لولا ارتباطات مسبقة حالت دون ذلك.


فى هذا السياق، قال محافظ الدقهلية إن أبناء القوات المسلحة بجميع أفرعها هم دائما أبدا درع الوطن فى كل الأوقات، ويقدمون الغالى والنفيس فى سبيل رفعة شأن الوطن وتقدمه وازدهاره وتحقيق أمنه وأمانه واستقراره.  
رئيس مركز ومدينة المنزلة يشارك فى تشييع جنازة الطيار الشهيد خالد الرفاعى
رئيس مركز ومدينة المنزلة يشارك فى تشييع جنازة الطيار الشهيد خالد الرفاعى
رئيس مركز ومدينة المنزلة يشارك فى تشييع جنازة الطيار الشهيد خالد الرفاعى
رئيس مركز ومدينة المنزلة يشارك فى تشييع جنازة الطيار الشهيد خالد الرفاعى
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