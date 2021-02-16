السيسي يقاطع وزيرة الصحة ويوجه رسالة خاصة للأطقم الطبية| شاهد

قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حديثها أثناء كلمتها خلال افتتاح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، لتوجيه التحية للأطقم الطبية .





وقال الرئيس السيسي : «معلش يا دكتورة هالة هنقف هنا علشان نوجه التحية والتقدير للعاملين في القطاع الطبي سواء الذين استشهدوا او الذين مستمرين لمواجهة الجائحة وحماية الشعب المصري من هذا الوباء العالمي».





من جانبه وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، رسالة شكر للأطباء والعاملين فى الهيئات الطبية، قائلة: " فقدنا ابطال كثر فى القطاع الطبى الكثير منهم فقدناهم فى هذا المشوار وابرزهم الدكتور سيد المستكاوى والدكتور حمدى الطباخ، وذلك خلال جائحة كورونا".





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وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمتها أمام الرئيس السيسى خلال افتتاح المجمع الطبى المتكامل بالإسماعيلية، أن الدكتور سيد المستكاوى فقد حياته عندما حاول انقاذ أول حالة وفاة فى مستشفى النجيلة، وكان همهم انقاذ المريضة المصابة، بينما الدكتور حمدى الطباخ اصيب خلال العمل ودخل مستشفى قها وتوفى نتيجة اصابتهم بفيروس كورونا .





وأكدت أنه لن ينساهم التاريخ واشكر زملائى كل العاملين فىا لقطاع الصحى والهيئات التابعة لها.