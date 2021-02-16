السيسي يقاطع وزيرة الصحة ويوجه رسالة خاصة للأطقم الطبية| شاهد

قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حديثها أثناء كلمتها خلال افتتاح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، لتوجيه التحية للأطقم الطبية .
وقال الرئيس السيسي : «معلش يا دكتورة هالة هنقف هنا علشان نوجه التحية والتقدير للعاملين في القطاع الطبي سواء الذين استشهدوا او الذين مستمرين لمواجهة الجائحة وحماية الشعب المصري من هذا الوباء العالمي».
من جانبه وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، رسالة شكر للأطباء والعاملين فى الهيئات الطبية، قائلة: " فقدنا ابطال كثر فى القطاع الطبى الكثير منهم فقدناهم فى هذا المشوار وابرزهم الدكتور سيد المستكاوى والدكتور حمدى الطباخ، وذلك خلال جائحة كورونا".