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أخبار البلد

أسبوع السفر العربي يسلط الضوء على انتعاش قطاع السياحة في الشرق الأوسط

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:40 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
أعلنت شركة ريد إكزيبشنز المنظمة لمعرض سوق السفر العربي في دبي، عن عودة أسبوع السفر العربي إلى مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة ما بين 16 إلى 26مايو 2021. 

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "إن هذا الحدث المميز الذي سيقام على مدار أسبوعٍ كامل، سيستضيف أبرز المتخصصين والخبراء في قطاع السفر والضيافة من المنطقة والعالم، والذين سيجتمعون في دبي للعمل معًا في سبيل إنعاش قطاع السياحة من جديد في الشرق الأوسط، وذلك من خلال المعارض والمؤتمرات والندوات والجوائز والمنتجات الجديدة التي سيتم إطلاقها، فضلًا عن انعقاد الجلسات ومنتديات التواصل".  

وأضافت كورتيس قائلة: "إن أسبوع السفر العربي الي سقام على مدى 10 أيامسيوفر لنا منصة مثالية لقطاع السياحة والسفر في المنطقة سواءً للمشاركين في الحدث الحي أو الافتراضي لمعرض سوق السفر العربي، والذي سيتم من خلاله تسليط الضوء على دبي والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وبالطبع على قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع".

وفي عامه الثامن والعشرين، سيقام معرض سوق السفر العربي تحت شعار "بزوغ فجر جديد لقطاع السفر والسياحة"، وذلك بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، والذي سيشكل جزءًا أساسيًا من أسبوع السفر العربي.

وأردفت كورتيس قائلة: "ستكون هناك مجموعة كاملة من الندوات والجلسات التي ستقام على أرضية معرض سوق السفر العربي المصممة خصيصًا لدعم وإلهام جميع محترفي السفر والسياحة،وتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات في التكنولوجيا والاستدامة لتحديد ملامح الجيل القادم من المسافرين حول العالم".

ومن الفعاليات الأخرى التي يتضمنها أسبوع السفر العربي هو إقامة معرض ILTM العربيةومنتديات المشترين وفعاليات التواصل لاستكشاف الفرص غير المستغلة التي تقدمها الأسواق الرئيسية مثل: الهند والمملكة العربية السعودية وروسيا، بالإضافة إلى انعقاد قمة الصناعة الفندقية وبرنامج السياحة المسؤولة والجلسات الافتراضية مع مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعة من الجلسات التفاعلية وجلسات للتواصل السريع وقمة المؤتمر الدولي للاستثمار السياحي(ITIC).

وبهذه المناسبة قال إبراهيم أيوب، الرئيس التنفيذي للمؤتمر الدولي للاستثمار السياحي: "يسعدنا أن نستضيف بالشراكة مع أسبوع السفر العربي، مؤتمرات قمتي الاستثمار السياحي في الشرق الأوسط، والتي ستجري بنسختها الحية في يوم الأربعاء 19 مايو، تليها القمة بنسختها الافتراضية بعد أسبوع في يوم الخميس 27 مايو، كما أننا سنقوم بدعوة رواد وقادة قطاعات الضيافة والسياحة والخدمات المالية لمناقشة كيف يمكن لقطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط النهوض بأعمالهم، بحيث تكون جاهزة للتعافي والانتعاشبعد كوفيد-19، وذلك من خلال التأسيس والقيام باستثمارات استراتيجية لإعادة بناء القطاع من جديد ".

تجدر الإشارة إلى أن معرض سوق السفر العربي سوف يلتزم بشكلٍ صارم ببروتوكول وإرشادات الصحة والسلامة لمركز دبي التجاري العالمي، كما يعمل الفريق المسؤول عن تنظيم الحدث في مركز دبي التجاري العالمي جاهدًا لضمان سير جميع الفعاليات بأمان، حيث نفذ في هذا الإطار سلسلة من الإجراءات التي تشمل عمليات تنظيف مكثفة، وتحسين دورة الهواء ونقاوته، وإنشاء محطات متعددة لتعقيم اليدين، وفحص درجات الحرارة للأشخاص المتواجدين في الحدث.
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