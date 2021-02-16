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حوادث

سيارات إغاثة وأوناش.. طوارئ في المرور لمواجهة الطقس السيئ على الطرق

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:47 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
تباشر الإدارة العامة للمرور، عمليات متابعة الطرق الصحراوية بأكملها بصورة مستمرة لإغلاقها في حالات الطقس السيئ وهطول الأمطار بشكل يحجب الرؤية.

وفى إطار الاستعدادات المكثفة التى توليها وزارة الداخلية للحفاظ على أمن المواطنين والسيولة المرورية، وطبقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فى الحفاظ على الأمن والسلم العام بجميع الشوارع والميادين تسعى الإدارة العامة للمرور إلى نشر الأكمنة المتحركة ورفع حالة الطوارئ فى الأكمنة الثابتة تزامنا مع دخول فصل الشتاء على الطرق.

وقالت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، إنه تم الاستعداد لفصل الشتاء، ستجرى غرفة عمليات الإدارة بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة، عمليات تمشيط لحظي للطرق والمحاور للإبلاغ عن حالات الطوارئ ورصد مستوى الشبورة المائية، استعدادا لغلق الطرق حال انعدام الرؤية تماما.

وأشارت المصادر إلى توجيهات اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، باليقظة التامة وسرعة التدخل من خلال وحدات المرور في حالات الطوارئ، مهيبا بقائدي السيارات الالتزام بقواعد وقوانين المرور في حالات الطقس السيئ، التي تهدف إلى الحفاظ على سلامتهم وجميع مرتادي الطرق، حيث تم تزويد جميع المحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي محملة بكاميرات مراقبة، لتمشيط ورصد الحالة، للتدخل في حالات الطوارئ وهطول الأمطار وتغير الطقس.

وتابعت: "تتم متابعة حالة الطريق الدائري بصورة دائمة عن طريق الأكمنة الثابتة والأقوال المتحركة وغرفة عمليات الإدارة لتأمين تنفيذ قرار منع سير النقل الثقيل، لا سيما تأمين الطريق الدائري الإقليمي ونشر خدمات مرورية عليه".

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:

1. الالتزام بالتعليمات والقواعد الآمنة.
2. عدم استخدام الفرامل بصورة مفاجئة.
3. عدم تخطي 60 كم/ س خلال الطقس السيئ.
4. التركيز والتحكم في عجلة القيادة وعدم الانشغال.
5. تشغيل المساحات بصورة دورية لتجنب انعدام الرؤية.
6. إضاءة جميع أنوار السيارة الخلفية والأمامية.
7. فتح زجاج السيارة لمنع تكثيف البخار بداخلها.
8. استخدام آلة التنبيه علي فترات متقطعة في انعدام الرؤية.
9. عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.
10. تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيا.
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