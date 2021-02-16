بـ "أجنة وشاكوش".. سقوط عاطل اقتحم مصنعا بالقطامية وسرق أموالا

اقتحم عاطل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بالقطامية واستولي علي اموال ومتعلقات من داخله ولاذ بالهرب حتي تمكن رجال المباحث من تحديده وضبطه، وامر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بعرض المتهم والمسروقات علي النيابة للتحقيق.





كان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة تلقي اخطارا من مباحث قسم شرطة القطامية يفيد بورود بلاغ من صاحب مصنع لصناعة المثلجات ومنتجات الألبان كائن بدائرة القسم قرر بإكتشافه كسر عدد 2 خزينة حديدية وسرقة مبلغ مالى من داخلهما، وكذا سرقة بعض الأدوات ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.





على الفور تم تشكيل فريق بحث تحت اشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة وبالإنتقال والفحص تبين وجود كسر بالشباك الخلفى للمصنع وآثار عنف بالخزينتين ، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل مقيم بدائرة القسم تم ضبطه ، وبحوزته أجنة حديدية وشاكوش ومفك.





وإعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب ( التسلق وكسر الشباك ) وأقر بقيامه بسرقة الأدوات وكذا سرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الخزينتين عقب تمكنه من فتحهما بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ولاذ بالفرار .





وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمكان إخفائهم وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.