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برلمان

طلب إحاطة بشان نقل وحدات من مصنع سماد طلخا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:10 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، بشأن القرار المفاجئ بنقل وحدات من مصنع سماد طلخا، وما ترتب عليه بأضرار ٢٥٠٠ عامل بدلا من تطوير وتحديث المصنع المتوقف بعض وحداته من شهر ابريل الماضي، ما أثر على احتياجات المزارعين والسوق المحلي بالسلب.

وطالب إسماعيل وزير قطاع الأعمال بالعدول عن قراره حتى لا يتضرر العمال وكذلك مصالح المزارعين.

وأشار إسماعيل الى انه سيطرق كل الأبواب لإيجاد حل يرضى العمال ويحافظ على الصالح العام وأشار إلى أنه يعمل مع فريق مكتبه جلسات استماع للعمال للوقوف على مشاكلهم.
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