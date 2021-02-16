مصرع شاب غرقا خلال استحمامه فى ترعة بأبو حماد

لقى شاب مصرعه غرقا بترعة الشباب، بدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية خلال استحمامه وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى وجار تحرير المحضر اللازم.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار إخطارا يفيد تلقي قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العميد محمد العدلى، بلاغا بمصرع "السيد س" 18 سنة، مقيم قرية الملاك بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، غرقا بترعة الشباب.





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وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وإخطار الأجهزة الأمنية وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتصريح بالدفن.