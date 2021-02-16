ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سقوط أمطار غزيرة بالغربية ورفع حالة الطوارىء لشفط وكسح المياه.. صور

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:34 م
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
تسبب سوء الأحوال المناخية بقري ومراكز محافظة الغربية ، اليوم في هطول الأمطار الخفيفة وهبوب الرياح البارده وشيوع وانتشار الضباب والشبورة المائية، الأمر الذي أربك سير الحياة وتسبب في تعطل حركة النقل والمواصلات جزئيا حفاظا علي أرواح المواطنين . 


في المقابل وجه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، تعليماته إلي رؤساء مجالس المدن والأحياء بالضرورة رفع حاله الطوارىء والإستعداد القصوي لمواجهة موجة الطقس السيىء، واستمرار هطول الأمطار بشكل دوري علي مستوي قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة . 

من جانبه أكد المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة الفروع التابعة للشركة، وذلك خلال الفترة من غدا الثلاثاء الموافق وحتى يوم الخميس القادم، تحسبا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وأصدر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية ، تعليمات دورية إلي جميع الفرع للتنسيق مع مجالس المدن والأحياء، لمواجهة موجة الطقس السيئ أهمها الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار قبل سقوط الأمطار واستمرار تطهيرها بصفة مستمرة، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التي تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، وتمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري، و الأماكن المتوقع تجمع المياه بها.

كما وجه، برفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، والتنسيق بين غرف طوارئ الشركة وغرفة عمليات المحافظة والشركة القابضة، وانتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية، وفرق التطهير، وفرق متابعة المحطات علي كافة مواقع العمل حسب أولوية المواقع.
سقوط أمطار غزيرة بالغربية ورفع حالة الطوارىء لشفط وكسح المياه.. صور
سقوط أمطار غزيرة بالغربية ورفع حالة الطوارىء لشفط وكسح المياه.. صور
سقوط أمطار غزيرة بالغربية ورفع حالة الطوارىء لشفط وكسح المياه.. صور
سقوط أمطار غزيرة بالغربية ورفع حالة الطوارىء لشفط وكسح المياه.. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

استمرار هطول الأمطار الغزيرة بالغربية.. والمحافظ يرفع الطوارئ

القابضة للمياه: رفع درجات الاستعداد بالمحافظات تحسبا لسقوط الأمطار

تحسبا لسقوط أمطار.. القابضة للمياه ترفع درجات الاستعداد بالمحافظات

القابضة للمياه: رفع درجات الاستعداد بالمحافظات تحسبا لسقوط أمطار

رفع درجات الاستعداد القصوى تحسبا لسقوط أمطار في الغربية

ترشيحاتنا

مروة عيد عبد الملك: الحملة الممنهجة ضدي صاحبها يعمل في قناة فضائية لناد جماهيري

هالة زايد تكشف عن سبب انخفاض الوفيات بالموجة الثانية لفيروس كورونا |شاهد

منتظرنا في الجنة..رسالة مؤلمة من محمد فضل لابنه الراحل

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة.. فيديو

في قضية مقتل فاطمة زكريا.. ماذا قال سفاح الجيزة أمام الجنايات؟

بعد طرحها الشكل الجديد في السعودية.. هيونداي مصر تطرح الفيس ليفت القديم من hyundai accent rb 2021 | صور

Advertisements

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

للقطاع الطبي والمعارضة وعن كورونا.. رسائل خطيرة من الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

حالة الطقس اليوم.. ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر وأمطار غزيرة على 26 منطقة| تفاصيل

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

نداء عاجل من الخارجية السورية لمواطنيها في الخارج

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في لوحة رخيصة.. رجل يكتشف امتلاكه ثروة خفية منذ 20 عامًا.. ما القصة؟

طرح سيارة دييجو مارادونا بورش كاريرا porsche carrera 911 للبيع.. صور

في عمر 8 أيام.. قرود تختطف طفلتين توأم ومصير مأساوي لإحداهما