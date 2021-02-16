سقوط أمطار غزيرة بالغربية ورفع حالة الطوارىء لشفط وكسح المياه.. صور

تسبب سوء الأحوال المناخية بقري ومراكز محافظة الغربية ، اليوم في هطول الأمطار الخفيفة وهبوب الرياح البارده وشيوع وانتشار الضباب والشبورة المائية، الأمر الذي أربك سير الحياة وتسبب في تعطل حركة النقل والمواصلات جزئيا حفاظا علي أرواح المواطنين .









في المقابل وجه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، تعليماته إلي رؤساء مجالس المدن والأحياء بالضرورة رفع حاله الطوارىء والإستعداد القصوي لمواجهة موجة الطقس السيىء، واستمرار هطول الأمطار بشكل دوري علي مستوي قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة .





من جانبه أكد المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة الفروع التابعة للشركة، وذلك خلال الفترة من غدا الثلاثاء الموافق وحتى يوم الخميس القادم، تحسبا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.





وأصدر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية ، تعليمات دورية إلي جميع الفرع للتنسيق مع مجالس المدن والأحياء، لمواجهة موجة الطقس السيئ أهمها الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار قبل سقوط الأمطار واستمرار تطهيرها بصفة مستمرة، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التي تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، وتمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري، و الأماكن المتوقع تجمع المياه بها.



