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رياضة

وليد صلاح الدين يكشف عن التشكيل الأنسب للأهلي لمواجهة المريخ السوداني

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:09 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وجه وليد صلاح الدين نجم الأهلي والمنتخب السابق نصيحة للاعبي الفريق قبل مواجهة المريخ السوداني مساء اليوم بمباراة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وأضاف في تصريحات إذاعية عبر " اون سبورت اف ام " أن لاعبي الفريق عليهم التركيز بشده داخل الملعب خاصة وأن فريق المريخ قوي ولا يستهان به

وأضاف أن تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية من الممكن أن يساهم في غياب تركيز و جديه اللاعبين وهو الأمر الذي يجب الحذر منه.


وأضاف أن التشكيل الأمثل " الشناوي , ياسر إبراهيم ، محمد هاني , السولية , اجاي ، ديانج ، والتر بواليا ، محمود وحيد " مشددا أن الفريق يعاني من غيابات كثيرة.


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