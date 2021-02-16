بحوزته أدوية مجهولة.. ضبط طبيب يجري جراحات داخل عيادة غير مرخصة بمصر الجديدة

نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على طبيب لإدارته عيادة بدون ترخيص بمصر الجديدة وبحوزته عقاقير مجهولة المصدر، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق.





وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي اخطارا من مباحث إدارة التموين بالقاهرة بتمكنهم بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط طبيب لإدارته عيادة "بدون ترخيص" كائنة بمصر الجديدة .





وتبين من التحريات التي اشرف عليها اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة إستغلال المتهم العيادة فى إجراء عمليات ومزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح فضلًا عن حيازته كمية من العقاقير والأدوية الطبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعثر بداخل العيادة محل عمله على كمية من الأدوية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.





وبمواجهته اعترف بإدارته العيادة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



