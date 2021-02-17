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فيديو جراف

فيديو جراف.. الإحساس بالخطر.. شاب يبتكر قميصا لحماية الأطفال من الاختطاف

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:36 م
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
تمكّن المهندس المغربي أنيس كِرامة من اختراع قميص يحمي الأطفال من الاختطاف، وهو عبارة عن لباس داخلي يعمل عن طريق تطبيق يتمّ عبره تتبّع الحركة، إذ يمكّن الأسرة من تحديد مكان طفلها في حال تعرضه لأي تهديد.


أنيس كِرامة، 26 سنة، مهندس في الإلكترونيات والاتصالات. درس بجامعة الحسن الأول بسطات، حيث حصل على إجازة في الهندسة الكهربائية، ثم شهادة مهندس دولة في الاتصالات سنة 2016. وهو يقطن الآن بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء حيث يسير شركته المتخصصة في الإلكترونيات والتكنولوجيا.

ولمزيد من التفاصيل حول مخترع مغربي يصمم قميصا ذكيا يحمي الأطفال من الاختطاف شاهد الفيديو جراف التالى.



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