فيديو جراف.. الإحساس بالخطر.. شاب يبتكر قميصا لحماية الأطفال من الاختطاف

تمكّن المهندس المغربي أنيس كِرامة من اختراع قميص يحمي الأطفال من الاختطاف، وهو عبارة عن لباس داخلي يعمل عن طريق تطبيق يتمّ عبره تتبّع الحركة، إذ يمكّن الأسرة من تحديد مكان طفلها في حال تعرضه لأي تهديد.









أنيس كِرامة، 26 سنة، مهندس في الإلكترونيات والاتصالات. درس بجامعة الحسن الأول بسطات، حيث حصل على إجازة في الهندسة الكهربائية، ثم شهادة مهندس دولة في الاتصالات سنة 2016. وهو يقطن الآن بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء حيث يسير شركته المتخصصة في الإلكترونيات والتكنولوجيا.





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