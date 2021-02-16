شاهد| السيسي يتسلم درع تكريم من وزيرة الصحة والأطقم الطبية

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي درع تكريم من وزيرة الصحة والأطقم الطبية والعاملين بالرعاية الصحية، تقديرا منهم لمبادراته الصحية المتعددة التى ساهمت فى تحسين صحة المصريين، وذلك أثناء افتتاحه المجمع الطبي بالإسماعيلية اليوم، الثلاثاء.
وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة تعمل على تقليل نسب المصابين بعدة أمراض، وتوصلت إلى أن مرضى الأنيميا وصلوا إلى 24% فقط، وأصحاب السمنة ما زالت نسبتهم 13%، لافتة إلى أن السنة الماضية شهدت زيادة في أعداد اصحاب السمنة من أطفال المدارس، حيث وصلت إلى 16% ثم عادت إلى 13%.
ونوهت الوزيرة، خلال افتتاح الرئيس السيسي المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، إلى أن حالات التقزم زادت بين الأطفال، ما يعني الحاجة إلى إعادة النظر في منظومة التغذية عند الأطفال ولكن أيضا منظومة النشاط، لأن ظاهرة قصر القامة لم تنتج من جينات وإنما نتيجة ضعف التغذية والرياضة أو ممارسة الأنشطة.
وأضافت الدكتورة هالة زايد، أن الوزارة قامت بعمل 155 عيادة ربط و478 معملا، وفرق كبيرة جدا للأطفال، مشيرة إلى أن الوزارة أثناء جائحة كورونا تواصلت مع كل أهالي الأطفال المسجلين بالوزارة لحالات التقزم، وتم ذلك من خلال الاتصال الهاتفي، حيث وصلت إلى أكثر من 400 ألف مكالمة تليفونية لاستدعائهم للحصول على الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة في ظل تلك الجائحة.
وأوضحت أن وزارة الصحة خلال الـ12 عاما الماضية تم الكشف على 2.5 مليون سيدة للكشف المبكر لسرطان الثدي، وتم اكتشاف 1000 حالة من بينهم، وأردفت أن المستشفيات النموذجية كانت النواة على مستوى الجمهورية في الـ 27 محافظة لتطبيق التأمين الصحي، ثم الهدف الأسمى للرعاية الصحية هو التأمين الصحي الشامل وكان ذلك في يوليو 2018.