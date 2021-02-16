شاهد| السيسي يتسلم درع تكريم من وزيرة الصحة والأطقم الطبية

ونوهت الوزيرة، خلال افتتاح الرئيس السيسي المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، إلى أن حالات التقزم زادت بين الأطفال، ما يعني الحاجة إلى إعادة النظر في منظومة التغذية عند الأطفال ولكن أيضا منظومة النشاط، لأن ظاهرة قصر القامة لم تنتج من جينات وإنما نتيجة ضعف التغذية والرياضة أو ممارسة الأنشطة .

وأضافت الدكتورة هالة زايد، أن الوزارة قامت بعمل 155 عيادة ربط و478 معملا، وفرق كبيرة جدا للأطفال، مشيرة إلى أن الوزارة أثناء جائحة كورونا تواصلت مع كل أهالي الأطفال المسجلين بالوزارة لحالات التقزم، وتم ذلك من خلال الاتصال الهاتفي، حيث وصلت إلى أكثر من 400 ألف مكالمة تليفونية لاستدعائهم للحصول على الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة في ظل تلك الجائحة.









وأوضحت أن وزارة الصحة خلال الـ12 عاما الماضية تم الكشف على 2.5 مليون سيدة للكشف المبكر لسرطان الثدي، وتم اكتشاف 1000 حالة من بينهم، وأردفت أن المستشفيات النموذجية كانت النواة على مستوى الجمهورية في الـ 27 محافظة لتطبيق التأمين الصحي، ثم الهدف الأسمى للرعاية الصحية هو التأمين الصحي الشامل وكان ذلك في يوليو 2018.