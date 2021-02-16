السيسي عن أطفال المدارس: مش مهم ياكل كتير ولكن الأهم ياكل كويس

قال الرئيس

، إننا

نهتم بالتغذية السليمة لجميع أطفال المدارس، مضيفا "ولازم نتنبه لتغذية الطفل مش مهم ياكل كتير ولكن الاهم ياكل كويس"، وممارسة الرياضة أهم شئ للحفاظ على صحة المواطن سواء كان طفلا أو شابا أو من كبار السن.

وأضاف"الرئيس السيسي"، خلال افتتاحه للمجمع الطبى بالإسماعيلية، أن هدف المبادرات الرئاسية للقطاع الصحي هو انتباه كل مواطن لصحته وخاصة أمراض الضغط والسكر والسمنة،منوها إلى أنه يوجد 2 مليون حالة من حالات الانيميا، مضيفا: "هدفى أنى انبه الاعلام وأبناء الدولة أن يشاركوا معنا فى القضايا الهامة للدولة، وكمان مهم أن يوجد تشكيل ثقافة ووعى لدى كل مواطن".





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وتابع الرئيس السيسي:"نتقبل الانتقادات العلمية للمعارضة لأوجه العمل الوطني لكشف السلبيات وعلاجها".