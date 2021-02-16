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محافظات

وكيل صحة المنوفية: 3 مستشفيات تعود من العزل لاستقبال جميع الحالات عقب انكسار موجة كورونا الثانية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:16 م
صدى البلد
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مروة فاضل
كشف الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عن عودة العمل بـ3 مستشفيات عامة بالمنوفية إلى جانب المستشفى التعليمي لاستقبال جميع الحالات والطوارئ بعد انكسار موجه كورونا الثانية.

وأكد أنه تم تحويل الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا للمستشفيات الأخرى بالمحافظة والتي ستكمل العمل كمستشفيات عزل في الفترة المقبلة، وهي «منوف العام، أشمون العام، وبركة السبع»، فضلا عن مستشفى شبين الكوم التعليمي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية  أن هذه المستشفيات ستعود للعمل بشكل طبيعي ، مشددا علي أن الوضع الوبائي لكورونا  في المحافظة أصبح أكثر استقرارا.
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