ضمن إعادة الإعمار.. محافظ بغداد يعلن عن خطة لبناء 1000 مدرسة في عموم العراق

أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الثلاثاء، عن خطة لإعادة إعمار جميع المشاريع المتلكئة.





وقال العطا في وفق السومرية نيوز، إن "هنالك خطة كبيرة خلال العام الجاري لبناء 1000 مدرسة في عموم العراق"، مؤكدًا أن "العاصمة بغداد ستحصل على الحصة الكبيرة منها".





وأضاف أن "مشاريع البنى التحتية والماء وشبكة الكهرباء وتبليط الشوارع وربط المناطق الحضرية والريفية بمركز المدينة ومشروع مجاري أبو غريب، ستتم إحالتها للمصادقة عليها خلال العام الجاري".





كان رئيس العراق برهم صالح، اليوم الثلاثاء، قال ان تكرار الاستهداف الغاشم لاربيل رسالة سوداء اخرى تؤكد التدخل الخارجي الذي يضعف العراق.





وذكر صالح في تغريدة على تويتر أن "تكرار الاستهداف الغاشم لاربيل رسالة سوداء اخرى تؤكد التدخل الخارجي الذي يضعف العراق من جانب، وعجر السلطات عن حسم ملف السلاح المنفلت".



