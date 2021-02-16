خلال افتتاحه مشاريع طبية .. الرئيس السيسي : كل ابن وبنت في مصر ولادي وبحافظ عليهم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنه عندما عرض عليه ملف الكشف المبكر على الأطفال خاصة حديثي الولادة لحل المشاكل الصحية في بدايتها أفضل بكثير، لذلك أتخذ قرار بالعلاج بعيدا تماما عن اي التمويل.





وتابع الرئيس السيسي، خلال افتتاح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية: «بحافظ علي حق أولادي، وكل أبن أو بنت من أبناء مصر هم ولادي وانا مش بقول كلام أضحك بيه على الناس، ولكننا أمناء كما فعلنا مع مبادرة بهية».





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وشدد الرئيس السيسي على ضروروة الاهتمام بالتغذية السليمة لجميع أطفال المدارس، مضيفا "ولازم نتنبه لتغذية الطفل مش مهم ياكل كتير ولكن الاهم ياكل كويس"، وممارسة الرياضة أهم شئ للحفاظ على صحة المواطن سواء كان طفل أو شاب أو كبار السن.