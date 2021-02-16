ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خلال افتتاحه مشاريع طبية .. الرئيس السيسي : كل ابن وبنت في مصر ولادي وبحافظ عليهم

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:20 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه عندما عرض عليه ملف الكشف المبكر على الأطفال خاصة حديثي الولادة لحل المشاكل الصحية في بدايتها أفضل بكثير، لذلك أتخذ قرار بالعلاج بعيدا تماما عن اي التمويل.

وتابع الرئيس السيسي، خلال افتتاح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية: «بحافظ علي حق أولادي، وكل أبن أو بنت من أبناء مصر هم ولادي وانا مش بقول كلام أضحك بيه على الناس، ولكننا أمناء كما فعلنا مع مبادرة بهية». 

وشدد الرئيس السيسي على ضروروة الاهتمام بالتغذية السليمة لجميع أطفال المدارس، مضيفا "ولازم نتنبه لتغذية الطفل مش مهم ياكل كتير ولكن الاهم ياكل كويس"، وممارسة الرياضة أهم شئ للحفاظ على صحة المواطن سواء كان طفل أو شاب أو كبار السن.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مشهد مؤثر لغوريلا رضيع يحتضن أمه بعد يومين من ولادته

ده مش غرور.. هاني شاكر: عمري ما حسيت إن فيه منافس ليا لا زمان ولا دلوقتي

تعليقات مثيرة ضد المهرجانات الشعبية.. هاني شاكر: عمري ما حسيت إن فيه منافس ليا لا زمان ولا دلوقتي.. وهذه رسالتي للجمهور في 2021

اضحك للدنيا تضحك لك.. صفاء جلال تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

مأساة الرقيب علاء جمعة .. يعاني من مرض مؤمن زكريا وأسرته تناشد الرئيس السيسي لعلاجه

السيسي: نتقبل الانتقادات العلمية لأوجه العمل الوطني لكشف السلبيات وعلاجها

ترشيحاتنا

في قضية مقتل فاطمة زكريا.. ماذا قال سفاح الجيزة أمام الجنايات؟

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

مروة عيد عبد الملك: الحملة الممنهجة ضدي صاحبها يعمل في قناة فضائية لناد جماهيري

في ذكرى ميلاد سمير وحيد.. ماذا قال ابنه رامي عنه؟

والد فاطمة ضحية سفاح الجيزة للمحكمة: كنوز الدنيا متعوضش موت بنتي

المدعي بالحق المدني يطلب تعويض مليون جنيه في قضية سفاح الجيزة

Advertisements

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

للقطاع الطبي والمعارضة وعن كورونا.. رسائل خطيرة من الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

حالة الطقس اليوم.. ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر وأمطار غزيرة على 26 منطقة| تفاصيل

دعاء تفريج الهموم والمشاكل من 5 كلمات.. بها ينتهي الكرب فورا

نداء عاجل من الخارجية السورية لمواطنيها في الخارج

السيطرة على حريق ناتج عن انفجار 6 أسطوانات غاز في طنطا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في لوحة رخيصة.. رجل يكتشف امتلاكه ثروة خفية منذ 20 عامًا.. ما القصة؟

طرح سيارة دييجو مارادونا بورش كاريرا porsche carrera 911 للبيع.. صور

في عمر 8 أيام.. قرود تختطف طفلتين توأم ومصير مأساوي لإحداهما