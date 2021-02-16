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فيديو جراف

فيديوجراف| روشتة من 8 عناصر.. هاني الناظر يحذر من كورونا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:57 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
ما زال فيروس كورونا يهدد العالم بأكمله، خاصة في الموجة الثانية التي بدأت في مصر مع بداية فصل الشتاء، مما زاد من تحور الفيروس وظهور طفرات جديدة أسرع  في الانتشار.


ووجه الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، تحذيرا بشأن فيروس كورونا، بداية من الوقت الحالي وحتى نهاية الشهر الجاري، قائلًا "إن أصعب فترة في حربنا مع فيروس كورونا هذا الشتاء هي الأسبوعين المقبلين".


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وقدم الناظر، للمواطنين مجموعة إرشادات صحية، للحماية من عدوى فيروس كورونا، وعدم زيادة الإصابات مرة أخرى.


ونستعرض نصائح الدكتور هاني الناظر للوقاية من كورونا من خلال الفيديوجراف التالي..

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