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محافظات

تحسبا لسقوط الأمطار.. "مياه المنوفية" تعلن الطوارئ وتصدر عدة تحذيرات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:23 م
صدى البلد
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مروة فاضل
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، حالة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة الطقس السيئ وسقوط الأمطار وفقا لما أعلنته هيئه الأرصاد الجوية.

وأعلن محمد نجيب رئيس الشركة، أنه تم اصدار عدد من التوجيهات لكافه فروع الشركة في مراكز ومدن المحافظة لمواجهة الطقس السيئ.

واكد، أنه يتم تطهير كافه البالوعات بصفه مستمرة وتطهير الشبكات الي جانب التواجد الدائم لرجال المتابعة وفرق العمل وغرفه عمليات على مدار الساعة.

كما ناشد رئيس الشركة الأهالي بتدبير احتياجاتهم لتقليل التحرك خلال سقوط الأمطار حتي تتمكن السيارات من سحب مياه الأمطار من الشوارع.

 وكذلك ترشيد استهلاك المياه لتخفيف الضغط علي شبكات الصرف أثناء سقوط الأمطار وتجنب الوقوف اسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة والاماكن المفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية واعمدة الإنارة والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.

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