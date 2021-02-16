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منوعات

جمعتهما الحياة وفرقهما كورونا.. زوج يفارق الحياة بعد يوم واحد من وفاة زوجته بالفيروس

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:46 م
معًا حتى النهاية..
معًا حتى النهاية.. زوج يفارق الحياة بعد يوم واحد من زوجته
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هدير علاء
توفي مسن بريطاني متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد يوم واحد من وفاة شريكة حياته ذات الـ88 عامًا جراء إصابتها بدورها بالفيروس المميت.

كان الزوجان "أودري" و"جيم مارتن"، واللذين استمر زواجهما لمدة 67 عامًا، قد نُقلا إلى أحد مستشفيات مقاطعة "ستافوردشاير" بإنجلترا في شهر يناير الماضي، وتوفيت الزوجة في الـ26 من الشهر ذاته، ولفظ زوجها أنفاسه الأخيرة في اليوم التالي.


يأتي خبر وفاة الزوجين الذي تداولته وسائل إعلام بريطانية في الآونة الأخيرة عقب خبر وفاة زوجين بريطانيين آخرين في العقد السابع من عمرهما بفارق 7 ساعات عن بعضهما البعض، بعد زواج دام 56 عامًا، وقد توفيا أثناء تواجد كل منهما في مستشفى على حدة.

وتحدثت إحدى أفراد عائلة الزوجين "أودري" و"جيم مارتن" عن تفاصيل وفاتهما وجوانب من حياتهما لوسائل إعلام قائلة إنهما كانا يعشقان بعضهما البعض واعتادا القيام بكل شيء معًا، وأشارت إلى أنه عند زيارة العائلة للزوجين شاهدوا "جيم" وقد كان يمسك بيد زوجته بعد إيداعهما في غرفة مشتركة على سريرين متجاورين، وكانا يستمعان معًا إلى الموسيقى المفضلة لديهما.


وتابعت موضحة أن الحزن فطر قلب الزوج المسن عند علمه بوفاة شريكة حياته، التي كان قد التقى بها للمرة الأولى عندما كانا في أوائل العقد الثاني، وقال إنه لم يعد لديه ما يعيش لأجله، وبالفعل فارق الحياة في اليوم التالي.
جمعتهما الحياة وفرقهما كورونا.. زوج يفارق الحياة بعد يوم واحد من وفاة زوجته بالفيروس
جمعتهما الحياة وفرقهما كورونا.. زوج يفارق الحياة بعد يوم واحد من وفاة زوجته بالفيروس
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