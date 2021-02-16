أب يقتل طفليه.. جريمة بشعة تهز المجتمع السوري

أفادت صحيفة الوطن السورية أن أبناء ريف مصياف استيقظوا علي جريمة قتل صباح اليوم هزت أركان المجتمع السوري حيث "أب يقتل طفليه".
وذكرت الصحيفة السورية أن الهيئة العامة لـ مشفى مصياف الوطني استقبلت صباح اليوم كُل من الطفل علي أحمد سليمان مواليد ٢٠٠٧ والطفلة ألماسة أحمد سليمان مواليد ٢٠٠٩ وقد فارقوا الحياة بـ طلق ناري.
وبحسب الصحيفة السورية نقلا عن اسرة الطفلين تنتمي لقرية خان جلميدون التابعة لـ ناحية جب رملة بمصياف.
وبينت الصحيفة نقلا عن مصادر محلية أن الوالد القاتل من مواليد ١٩٨٠ يُعاني من اضطرابات حيث تم توقيفه سابقًا على خلفية مُحاولاته قتل نفسه بقنبلة.