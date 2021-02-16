أبرزهم نيمار.. 6 غيابات مؤثرة عن موقعة برشلونة وباريس سان جيرمان

يترقب عشاق كرة القدم العالمية مواجهة من العيار الثقيل، بين برشلونة وباريس سان جيرمان، اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان والقناة الناقلة:





وتقام مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في تمام العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1، بتعليق جواد بده.



