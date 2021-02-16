السكرتير العام المساعد ببني سويف يراقب التزام السائقين بخطوط السير بقرى شرق النيل





كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد ببحث شكوى عدد من المواطنين بقرى بياض العرب والعلالمة والذين يتضررون من عدم التزام سائقي سيارات الأجرة "السرفيس"بخطوط السير، وتوجيه السيارت لنقل العاملين بمصانع المنطقة الصناعية بالمخالفة لخطوط السير،مما يشكل صعوبة للمواطنين في حركتهم من وإلى بني سويف المدينة .





وتنفيذا لتوجيهات المحافظ فقد قام اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد يرافقه العميد خالد زكي مدير مشروع المواقف بالتوجه لمدخل المنطقة الصناعية ببياض العرب شرق النيل، حيث تم استيقاف السيارات ومراجعة خطوط السير لبيان مدى الالتزام بخط سير السيارة،حيث تم سحب الكارتات الخاصة بالميكروباصات المخالفة لخطوط السير واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.



