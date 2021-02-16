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محافظات

غلق 243 مركزًا للدروس الخصوصية في أول أيام حملات محافظة الغربية والرقابة الإدارية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:44 م
صدى البلد
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احمد علي
أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن الحملة التي قامت بها المحافظة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالغربية أسفرت عن غلق ٢٣٧ مركزًا للدروس الخصوصية للتعليم قبل الجامعي، ٦ مراكز للتعليم الجامعي و٩ مكتبات تبيع ملازم تعليمية بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاههم ومراجعة تراخيص تلك الأماكن وقطع المرافق عن المخالفين للنشاط المثبت في الرخصة.


وأشار محافظ الغربية أنه سيتم تنفيذ الإجراءات الرادعة  طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي نص علي "حظر استقبال الطلبة بهدف تلقي العلم في أماكن غير المرخصة لها من السلطات المختصة" وسيتم غلق تلك المراكز على الفور مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين عليها.

وأكد الدكتور رحمي أن المحافظة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية مستمرة في تنفيذ الحملة في جميع المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومجالس المدن والأحياء واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونًا وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
غلق 243 مركزًا للدروس الخصوصية في أول أيام حملات محافظة الغربية والرقابة الإدارية
غلق 243 مركزًا للدروس الخصوصية في أول أيام حملات محافظة الغربية والرقابة الإدارية
غلق 243 مركزًا للدروس الخصوصية في أول أيام حملات محافظة الغربية والرقابة الإدارية
غلق 243 مركزًا للدروس الخصوصية في أول أيام حملات محافظة الغربية والرقابة الإدارية
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