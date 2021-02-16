غلق 243 مركزًا للدروس الخصوصية في أول أيام حملات محافظة الغربية والرقابة الإدارية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن الحملة التي قامت بها المحافظة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالغربية أسفرت عن غلق ٢٣٧ مركزًا للدروس الخصوصية للتعليم قبل الجامعي، ٦ مراكز للتعليم الجامعي و٩ مكتبات تبيع ملازم تعليمية بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاههم ومراجعة تراخيص تلك الأماكن وقطع المرافق عن المخالفين للنشاط المثبت في الرخصة.









وأشار محافظ الغربية أنه سيتم تنفيذ الإجراءات الرادعة طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي نص علي "حظر استقبال الطلبة بهدف تلقي العلم في أماكن غير المرخصة لها من السلطات المختصة" وسيتم غلق تلك المراكز على الفور مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين عليها.



