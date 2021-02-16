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أخبار العالم

وزير بريطاني يحذر من "تسونامي" معلوماتي.. وهذا ما قاله عن رمضان

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:44 م
نديم الزهاوي
نديم الزهاوي
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محمد علي
حذر وزير اللقاحات البريطاني نديم الزهاوي مما أسماه "تسونامي التضليل المعلوماتي الخاطئ حول لقاحات فيروس كوفيد Covid-19، وفق ما أوردت  قناة سي إن إن.

وقال الزهاوي، إن حكومة المملكة المتحدة على اتصال بشركات التكنولوجيا في محاولة "لإزالة بعض الأخبار المزيفة" التي بثتها جهات غير صحفية تفتقد المصداقية والتوثيق.

وأجاب الزهاوي عندما سُئل عن تقارير بشأن اللقاحات، تشير إلى إن توزيعها سيكون غير عادلًا في مجتمعات الأقليات العرقية، بأنه "من المهم جدًا أن نواصل تقديم معلومات دقيقة للناس وبلغاتهم".

وأضاف أن الحكومة تترجم توجيهاتها إلى 20 لغة "للوصول إلى الفئات التي يصعب الوصول إليها".

وقال الوزير أيضًا إن حوالي 89 ٪ من السكان البالغين في المملكة المتحدة مستعدون لأخذ لقاح Covid-19.

وتابع الزهاوي "إن 11٪ ممن يترددون في تلقي اللقاح ، أو لديهم أسئلة ، ينحرفون بشدة نحو بعض المجتمعات العرقية ، والمجتمعات الكاريبية السوداء والأفريقية ، والمجتمعات الهندية والباكستانية والبنغلاديشية ، ونحن نعمل مع قادة هذه المجتمعات، كما وضعنا 25 مليون جنيه استرليني (35 مليون دولار) للعمل معهم من خلال الحكومة المحلية ".

وأردف :"نحن نعلم أن مجتمعات الأقليات العرقية تتأثر بشكل غير متناسب بهذا الفيروس ، لذا ندعوهم لتناول الجرعة الأولى" ، مضيفًا: "سوف نتأكد من أننا سنستوعب أي مستجدات  تتعلق بشهر رمضان أو أي عيد ديني آخر ، للتأكد من أنه يمكن للناس الحصول على جرعتهم الثانية بأمان وبالطريقة الصحيحة".
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