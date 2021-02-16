التضامن: نقيم سلسلة من الأفلام الخاصة بمعرض ديارنا.. فيديو

قال مهند زياد، مستشار وزارة التضامن للتسويق المرئى، إن الوزارة تعمل على تقيم سلسلة من الأفلام الخاصة بمعرض ديارنا، لافتًا إلى أنه كل عام يتم عمل سلسلة من الأفلام الخاصة بالمعرض للترويج له.





وأضاف مستشار وزارة التضامن للتسويق المرئى، خلال لقاء ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن العام الجارى هو الدورة الـ61 لمعرض ديارنا، وتم عمله بالخط العربى لأنه يمتزج فى العديد من الفنون وبه العديد من الإبداعات.





وتابع أنه يتم غزل السيرما فى الخيوط والخيامية وغيرها، وتم مشاهدة المواطن للعمل اليديوى بشكل حرفى، موضحا أن المعرض به مكان لمفوضية اللاجئين والأشخاص ذوى الإعاقة.