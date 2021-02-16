التضامن: معرض ديارنا يقام على مرحلتين بسبب جائحة كورونا.. فيديو

قال عادل البكساوي، مستشار وزارة التضامن للمعارض والتسويق، إن معرض ديارنا يقام على مرحلتين بسبب جائحة كورونا، لافتا إلى أن 340 عارضا يشاركون في المعرض بمرحتله الأولى بالإضافة إلى ضيوف الشرف.





وأوضح أنه من المقرر أن يشارك 200 عارض بمعرض ديارنا في المرحلة الثانية في أكتوبر.





وأوضح البكساوى خلال حوار خاص لـ«صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الثلاثاء، أن الوزارة لديها خطة لعمل معرض كل شهر فى محافظة مختلفة، ولكن المعرض المركزى يقام بالقاهرة، مؤكدًا أن نسبة استيعاب المعرض تراجعت هذا العام وتم تقسيمه على مرحلتين نظرا للإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.









وأشار الي أن الوزارة نشرت إعلان عبر الموقع الرسمي للمشاركة في المعرض اشترطت به التوقيع على استمارة وارفاقها بصور لمنتجاته من ثم يتم الموافقة عليه من خلال الكمبيوتر.



