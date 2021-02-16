جامعة الوادي الجديد: إجراءات وقائية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد ، أن الجامعة وضعت خطة وقائية للاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر عقدها عقب انتهاء إجازة نصف العام الدراسي اعتبارا من الثامن والعشرين من فبراير الجارى موضحا أن هناك خطة مشددة من الجامعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وأكد رئيس الجامعة أنه تم إعلان جداول الامتحانات لكا الكليات ليستعد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لأعمال الامتحانات الفصل الدراسي الأول 2020 /2021م.









وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة قامت بتوفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب مع ارتداء الكمامات الطبية بمختلف الكليات ومع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة الطلاب وأعضاءهيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بالجامعة والعمل على تسخير إمكانات الجامعة لتسير أعمال الامتحانات والعمل على إنجاح امتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل الظروف الاستثانية التي تمر بها البلاد.





وأكد رئيس الجامعة على جاهزية الكليات الست بالجامعة لاستقبال الطلاب لاستكمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لهذا العام في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وذلك في إطار توجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.





من جانب آخر أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، عن استكمال تنفيذ برنامج تحدي الدروس الخصوصية والمراجعة النهائية للمنهج الدراسي الخاص بالفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2020 / 2021 م والمنفذ بالمركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة ولليوم الرابع على التوالي.

أوضح النيلي، أن مجموعات التقوية اليوم في مادة الرياضيات، وجرى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس "كورونا المستجد"، ولا يجرى دخول الطالب إلى المركز إلا بالكمامة والتباعد بين الطلاب داخل قاعة المحاضرات بالإضافة لأعمال التطهير والتعقيم، لافتًا أن البرنامج يحاضر به نخبة متميزة من ذوي الخبرات والمتميزين بالمواد الدراسية المختلفة.