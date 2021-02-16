نائب محافظ شمال سيناء: نتلقى شكاوى المواطنين في قطاع النظافة على مدار اليوم لإزالة أسبابها

بحثت محافظة شمال سيناء ، اليوم الثلاثاء آليات تنفيذ خطة النظافة العامة في مدينة العريش خلال اللهم الجاري ٢٠٢١م، تزامنا مع مشروع تطوير مدينة العريش بناء علي توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الذي نظمته المحافظة بحضور اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، واللواء ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، والمهندس ياسر عمارة، مدير عام شئون البيئة بشركة كير سيرفيس،والعميد محمد عبد المجيد، مدير منطقة العريش بالشركة، ومديري الادارات المعنية بمجلس مدينة العريش.

وأكد اللواء هشام الخولي نائب المحافظ،أهمية ظهور مدينة العريش بصورة حضارية بعد افتتاح المرحلة الأولى من تطوير العاصمة العريش، من خلال رفع القمامة والمخلفات بصورة مستمرة، ونظافة الشوارع الرئيسية والميادين العامه، واستخدام سيارة الكنس الآلي واليدوي للشوارع الرئيسية .

وأشار اللواء هشام الخولي نائب المحافظ إلى تلقي شكاوى المواطنين في قطاع النظافة علي مدار اليوم والعمل علي إزالة أسبابها، طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، مشيرا إلى أن مدينة العريش ومختلف مدن المحافظة تشهد حالة من الاستقرار الأمني بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة المدنية، خلال الفترات الماضية.

من جانبه استعرض محمد عبد المجيد، مدير منطقة العريش بشركة كير سيرفيس، خطط وبرامج تشغيل مدينة العريش خلال الفترة من ٢٠٢١ الي ٢٠٢٦.. مشيرا الى انه تم وضع دراسات ميدانيه بهدف وضع منظومة نظافة فاعلة.

أكد مدير منطقة العريش ، علي أن الغرض من المشروع تنفيذ جميع العمليات التي من شأنها نظافة الشوارع والميادين والأحياء السكنية والمناطق التجارية والصناعية والشواطئ، سواء عمليات جمع المخلفات او عمليات كنس ونظافة الشوارع بمدينة العريش.

وقال مدير المنطقة، إن شركة النظافة تعمل بطاقة 350 عامل و23 مشرف و5 رؤساء قطاعات و24 سائق ، و2 لمكتب الشكاوي ، بجانب 30 سيارة حمولة 3 طن و5 موتوسيكل و3 لودر وسيارة شفط اتربة"مكنسة" وسيارة قلاب كبيرة 18 طن.

حضر الاجتماع كلا من عيد بكير سكرتير مجلس مدينة العريش، محمد السيد، مدير الشئون المالية بديوان عام المحافظة، علي سالمان، مدير الشئون القانونية، جمال حلمي، مدير شئون البيئة، إبراهيم الكاشف، مدير تحسين البيئة بمجلس مدينة العريش سابقا، عصام عبد الحميد ، مدير الشئون الادارية بشركه كير سيرفيس ، إسلام فداوي، المدير الإداري بالشركة.

