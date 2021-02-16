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مرأة

لا تعرض نفسك للخطر.. اكتشف وجبات منزلية خفيفة أثناء التنقل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:23 م
وجبات خفيفة
وجبات خفيفة
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أسماء عبد الحفيظ
لسوء الحظ، قد يكون من الصعب أحيانًا التأكد من أنك تتناول أطعمة صحية وتحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية أثناء التنقل دائمًا، لأن الوجبات الخفيفة المعبأة تميل إلى احتوائها على نسبة عالية جدًا من السكر والصوديوم وهذا ما يجعلك تشعر بالجوع كما كنت من قبل، وقد يكون من الصعب في هذه الظروف العثور على مجموعة متنوعة جيدة من الوجبات الخفيفة التي ستوفر لك بعض العناصر الغذائية الجيدة وتجعلك سعيدًا وصحيًا.

ووفقا لما نشرة موقع بولد هيلثي تتوافر بعض الأطعمة الصحية التي يمكن تناولها أثناء التنقل ومنها:

مكسرات مشكلة غير مملحة وفواكه مجففة
إذا كان من الصعب إرضاءك بشأن نوع المكسرات التي ترغب في تناولها ، التزم بأي نوع تريده ، لكن حفنة أو اثنتين من المكسرات المختلطة غير المملحة هي طريقة رائعة للحصول على العناصر الغذائية وهي لذيذة، امزج المكسرات في وعاء مع الفواكه المجففة المفضلة لديك ، مثل المانجو أو الكرز ، وستحصل على وجبة خفيفة صحية وبسيطة للغاية لتأخذها معك أثناء التنقل وتناولها متى استطعت. قد تحتوي الفواكه المجففة أحيانًا على مواد تحلية صناعية أو مواد حافظة ، لذا احرص على توخي الحذر بشأن الأنواع التي تشتريها. تريد التأكد من حصولك على الفاكهة المجففة الأكثر أصالة للتأكد من أنها الخيار الأكثر صحة.

فواكه طازجة و لبن
يمكن أن تكون الفاكهة الطازجة في الموسم واحدة من أكثر الوجبات الخفيفة اللذيذة التي يمكنك تناولها. نقول الفاكهة في الموسم لعدة أسباب ، ولكن أحد الأسباب هو أنه نظرًا لأن الفاكهة تكون في موسمها في أوقات مختلفة على مدار العام ، فلن تجد نفسك تأكل نفس الشيء كل يوم. سواء كانت برتقالة أو موزة أو أفوكادو ، فإن مزجها سيضمن أنك متحمس دائمًا للطعام الذي تتناوله ولن تمرض من أي شيء. إن إضافة كوب من الزبادي إلى وجبتك الخفيفة يمكن أن يشعرك بالامتلاء ويمنحك الكالسيوم والفيتامينات التي تحتاجها.

الكرفس 
قد تتذكرها عندما كنت طفلًا ، أو ربما تصنعها لأطفالك الآن. لديهم الكثير من الأسماء المختلفة ، ويبدو أن أكثرها شيوعًا هي "النمل على جذوع الأشجار". هذا الكرفس محشو بزبدة الفول السوداني ومغطى بالمكسرات أو الزبيب. إنها حقًا وجبة خفيفة صحية ومغذية للغاية ، ومن الممتع تناولها! إذا كنت تعاني من الحساسية أو لست من محبي زبدة الفول السوداني ، يمكنك أيضًا وضع جبن كريمي قليل الدسم على الكرفس.  
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