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أخبار العالم

لأول مرة.. وفاة جنين بعد إصابته بفيروس كورونا في إسرائيل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:04 م
وفاة جنين بعد إصابته
وفاة جنين بعد إصابته بفيروس كورونا في إسرائيل
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة جنين جراء إصابته بفيروس كورونا بعد انتقال الفيروس إليه من والدته، في أول حالة من هذا النوع تسجل في إسرائيل.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه لأول مرة في إسرائيل تسجل حالة إصابة جنينية بفيروس كورونا، حيث أفاد مستشفى "أسوتا" في أسدود بأن جنينا لم ينج ومات إثر إصابته بالفيروس.

ووفقا للمستشفى، وصلت نهاية الأسبوع الماضي شابة في العشرينات من عمرها إلى المستشفى، حامل في الأسبوع الخامس والعشرين، تعاني من أعراض كورونا، حيث خضعت لعملية ولادة.

وبعد التثبت من إصابتها بالفيروس، وبعد عملية الولادة التي خضعت لها تم فحص الجنين الميت، وتبين أنه توفي جراء إصابته بالوباء.

يأتي ذلك، فيما حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية من مغبة تفشي كورونا في صفوف الأطفال، وأصدرت تعليمات لمديري المستشفيات بالبلاد بتجهيز أقسام الأطفال، استعداد لاحتمال انتشار موجة كورونا بصفوف الأطفال.
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