رغم سوء الطقس.. ميناء دمياط يستقبل 28 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء يعمل بصورة طبيعية ولم يتأثر بسوء حالة الطقس التى تشهدها المحافظة وسرعه الرياح لم تؤثر على حركة البضائع وتداولها بالميناء.





واشار البيان الى ان الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 28 سفينة و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38434 طن تشمل : 18414 طن فوسفات و 14300 طن يوريا و 220 طن رمل و 5500 طن ملح .





كما أوضح البيان، ان حركة الوارد من البضائع العامة 52190 طن تشمل : 21410 طن ذرة و 9200 طن خردة و 2140 طن خشب زان و 560 طن زيت طعام و 3606 طن سكر و 15274 طن قمح ،بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 1176 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطا و بطاطس و جزر و بسلة و بامية و قرنبيط و فاصوليا و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( ليمون و بصل و شمر و زيتون و فاصوليا بيضاء و كركدية ) و فواكة ( فراولة و برتقال و يوسفي و مانجو مجمدة و بلح ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و الأردن و الجزائر و السعودية و ألمانيا و هولندا و كرواتيا و سلوفينيا و امريكا و روسيا و كوريا الجنوبية و الهند و سنغافورة بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 302 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 3112 حاوية مكافئة .





وأضاف البيان ،ان رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 72328 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 40229 طنا كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2643 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5621 شاحنة.





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