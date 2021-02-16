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محافظات

صحة المنيا تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي قرية دلجا بديرمواس غدا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:15 م
صدى البلد
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أيمن رياض

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدًا الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية دلجا بمركز ديرمواس، على مدار يومين متتاليين 17 و18 فبراير الجاري، وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.


أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية – القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.


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وفي سياق متصل، أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بجهود مديرية الصحة في تنفيذ مبادرة «قوائم الانتظار» ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة والعاجلة، مشيرًا إلى أن مديرية الصحة أجرت 4747 عملية مجانية خلال عام 2020 في مختلف التخصصات.


أكد المحافظ، أن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات، الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكل الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، بما ينعكس بشكل إيجابي على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.


 أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أنه تم إجراء 4747 عملية مجانية في مختلف التخصصات خلال العام الماضي 2020، منها 3075 عملية جراحة عيون، و437 مخ وأعصاب، و423 جراحة أورام، و389 قسطرة قلبية، و227 قلب مفتوح، و196 جراحة العظام.


وأضاف "نادي" أن ذلك يأتي بمشاركة عدد من المستشفيات الحكومية داخل المحافظة منها مستشفى المنيا العام، ورمد المنيا، والتامين الصحي، وجراحات اليوم الواحد بسمالوط، ومركز أورام المنيا، والمستشفيات الجامعية، وعدد من المستشفيات الخاصة، موجهًا بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التى تواجه المواطنين فى ضوء تفعيل المبادرة الرئاسية، لافتًا إلى أنه تم لأول مرة بمحافظة المنيا إجراء عملية زراعة قرنية كاملة يوم 2 فبراير الحالي بمستشفى رمد المنيا، وذلك ضمن القضاء غلى قوائم الانتظار.


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