هالة السعيد: 81 % من الأسر تتكون من 10 أفراد وهم الأكثر فقرا.. فيديو

كشفت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط ، أن 81% من الأسر التي تتكون من عدد 10 أفراد ، فأكثر ، من الفقراء ، مما يشير إلى أن النمو السكاني هو أحد عوامل زيادة معدلات الفقر .





وقالت الدكتورة هالة السعيد ، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجمع الطبي بالإسماعيلية ، إنه على الرغم من مجهودات الدولة ، وانخفاضه لـ أول مره لـ 29 % من 40 عاما .





وتابعت : الوزارة تعمل على الارتقاء بالخصائص السكانية ، والحد من النمو السكاني ، لما يسببه من أثار سلبية على المواطن ، لافتة إلى انفقات الدولة على قطاع التعليم والصحة زادت بنسبة 506% .





ويضم "مجمع الإسماعيلية الطبي" 9 مبانٍ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات من خلال أقسام «باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارئ، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري، روماتيزم القلب، طب الجنين»، وتبلغ الطاقة السريرية للمجمع 286 سريرًا داخليًا، و64 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 32 حضانة، و13 غرفة عمليات.