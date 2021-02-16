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مرأة

ما هو الفرق الفعلي بين التدريب الوظيفي وتمارين القوة؟

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:36 م
تمارين
تمارين
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أسماء عبد الحفيظ
بالنسبة لأولئك المتعصبين للصالة الرياضية ، وكذلك أولئك الذين يتمكنون من ممارسة تلك الساعة في اليوم ، أو حتى 30 دقيقة في اليوم من التمارين ، من الحكمة أن تعرف بالضبط ما تفعله وما الذي يناسبك. هناك مجموعة متنوعة من الأساليب والتقنيات ومُثُل التدريب المختلفة. ومع ذلك ، أي واحد تفعل؟ قد يكون من الصعب فهم الفرق وإخباره، خاصة بين التدريب الوظيفي وتدريب القوة التقليدي، سوف نتعمق في هاتين الطريقتين المختلفتين ،لذلك يكشف لك موقع هيلثي بعض النصائح والحيل التي ستوضح ما هو الأنسب لك ولأهدافك.

ما هو تدريب القوة التقليدي؟
لذلك ، لا يوجد في الواقع شيء محدد مثل تدريب القوة التقليدي ولكن هناك مجموعة متنوعة من نماذج تدريب القوة. تشمل أساليب تدريب القوة الشائعة تدريب كمال الأجسام واللياقة البدنية ورفع الأثقال والتدريب على الآلة والدائرة. يركز تدريب كمال الأجسام على بناء نوع نموذجي من كمال الأجسام من الجسم واللياقة البدنية ، مما يعني أن تصبح "ضخمة" حقًا. تعني هذه الطريقة عادة تشغيل تلك العضلات حتى تتعب بشدة وتهالك. من ناحية أخرى ، يركز رفع الأثقال على رفع الحديد حيث يزداد الوزن دائمًا. يمكن أيضًا العثور على العديد من هذه التمارين في التدريب الوظيفي ولكن الاختلاف هو أنها خاصة برفع الحديد في أوضاع مختلفة. لا ينصح بهذه الطريقة للشخص العادي الذي يريد تحسين لياقته العامة.

ما هو التدريب الوظيفي؟
التدريب الوظيفي هو نهج كامل الجسم للتمرين واللياقة البدنية المثالية. يهدف التدريب الوظيفي إلى تحسين قدراتك الرياضية واللياقة البدنية وكذلك الأنشطة اليومية. يشمل التدريب الوظيفي مجموعة من الأساليب وجميع المعدات والآلات التي يستخدمها تدريب القوة. تساعد هذه الأدوات مثل kettlebells ، و dumbells ، و sandbags ، و TRX حبال ، والكابلات في تضمين أنواع مختلفة من الحركات واستهداف مجموعات العضلات. يهدف التدريب الوظيفي إلى إبقاء الأشياء أكثر إثارة للاهتمام وأكثر تنوعًا في طبيعتها. وبالتالي ، هناك تمارين رفع الأثقال وبعض التقنيات في التدريب الوظيفي أيضًا ، ومع ذلك ، فإن الهدف هو المزيد من التنوع وربطها بطرق تساعد على لياقتك العامة بشكل يومي.

اختيار ما هو مناسب لك
كلتا الطريقتين جيدتان وفعالتان وستغيران لياقتك ومظهرك الجسدي بالطبع. ومع ذلك ، فإن الخيار الأفضل هو اختيار ما تستمتع به وما يمكنك أن ترى نفسك مكرسًا له. إذا كنت تريد حقًا رؤية التغيير وتغيير نمط حياتك ، فجرّب بعض الخيارات واكتشف ما تفضله أكثر ، وما هو أكثر شيء تفضله ، وما يناسب طريقتك في القيام بالأشياء. بشكل عام ، يكمن الاختلاف في التدريب الوظيفي وتمرين القوة في خصوصية تدريب القوة التقليدي.
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