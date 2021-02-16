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أخبار العالم

بسبب الطقس السيئ.. تعليق الدراسة بجميع المراحل يومي الأربعاء والخميس في الأردن

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:20 م
تعليق الدراسة بجميع
تعليق الدراسة بجميع المراحل يومي الأربعاء والخميس في الأردن
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سمر صالح
أعلنت وزيرة التربية والتعليم فى الأردن تيسير النعيمي، اليوم الثلاثاء، عن تعليق المدارس جميعها في جميع المنشآت التعليمية، والتحول إلى التعليم عن بعد ليومي الأربعاء 17 فبراير والخميس 18 فبراير 2021، نظرًا للظروف الجوية المتوقعة لليومين المقبلين، وحفاظًا على سلامة أبنائنا الطلبة وزملائنا المعلمين.


ويتأثر الأردن مساء اليوم تدريجيا بكتلة هوائية باردة جدًا في مقدمة منخفض جوي يتمركز شرق جزيرة قبرص، يتعمق ليل الأربعاء، حيث ستشهد المملكة تساقطا منتظما للثلوج فوق المرتفعات التي يصل ارتفاعها لقرابة 800 متر فوق سطح البحر.
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