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التضامن: نعمل على التخفيف من حدة الفقر والاستثمار فى البشر.. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:25 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تعمل على التخفيف من حدة الفقر كما تعمل على الاستثمار فى البشر، وبناء المكون المصرى، مشيرة إلى أنه يتم العمل على محورين اساسيين ونتبنى منظور الحماية الاجتماعية ما بين المكون الاقتصادى والصحى من خلال الجمعيات الاهلية التى تقدم خدمات على مستوى الريف وخدمات صحية.

وأضافت القباج، خلال مؤتمر صحفى عقدته اليوم، أن الوزارة تراعى حسن توزيع المزايا بين القرى المختلفة وتولى اهمية خاصة بين القرى الافقر ونراعى الاستثمار فى العنصر البشرى.

وتابعت أن الوزارة لها اكثر من تدخل صحى ونؤمن بان البدء من الصغر هو الاساس وهى التى تشكل اللبنة الاساسية لتكوين الطفل بدنيًا واساسيًا ونستهدف الأمهات الصغيرات فى سن الحمل لتنظيم الأسرة.
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