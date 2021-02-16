ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس السيسي: لازم نرد على المشككين بالاستمرار في تنفيذ المشروعات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:22 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
ياسمين القصاص
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الجميع يهتف بأنه من غير المتوقع حدوث كل تلك الإنجازات، فمن الواجب إثبات وتحقيق المشروعات حتى تكون دليلا لجميع المواطنين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مجمع الإسماعيلية الطبي، أن المواطن يشعر بعدم السعادة وعدم الرضا نتيجة عدم قدرة الدولة على تلبية متطلباته لأن النمو السكانى يلتهم جميع الموارد.


وأوضح أن "المستهدف الحقيقى أن نكون أقل من 1، هو أنا اجيب ولادى أرميهم فى الدنيا يضيعوا منى مش عارف آكل ولا أشرب ولا مهتم، وفى الآخر نلاقى بلدنا 50% منها عشوائيات"، وتابع: "أنا واحد منكم وعمرى ما هقولكم غير الصحيح".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

النهاردة يوم صعب.. الشاعر محمد إبراهيم يعلن إصابة والدته وأشقائه بكورونا

نواجه مع بعض.. الرئيس السيسي يوجه رسالة لـ المصريين بسبب الزيادة السكانية.. فيديو

هنحل مشاكلنا سويا.. السيسي ينبه المصريين إلى مخاطر الزيادة السكانية..فيديو

إسكان النواب: نسعى لتطوير 1500 قرية للقضاء على عشوائيات الريف

الرئيس السيسي: المواطن لا يشعر بالسعادة أو الرضا بسبب الزيادة السكانية.. فيديو

الرئيس السيسى : أنا واحد منكم وعمرى ما هقولكم غير الصحيح .. فيديو

ترشيحاتنا

طارق شوقي : إضافة فكر ريادة الأعمال لمناهج التعليم الفني

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 16-2-2021 بمحافظات مصر

مفخرة طبية.. محمود علم الدين يكشف عن مفاجآت بالمعهد القومي والقصر العيني

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

حكم قراءة التشهد كاملا في الركعة الثانية

في ذكرى ميلاد سمير وحيد.. ماذا قال ابنه رامي عنه؟

Advertisements

بدون درجات.. وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات صفوف النقل

هنرجع لـ خراب X خراب.. السيسي يحذر من الانفجار السكاني

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

لفظ خارج.. أحمد بلال يرد على مهاجميه بسبب مصطفى محمد

قللوا الجدل عشان نشتغل.. رسالة عاجلة من وزير التعليم لمنتقدي قراراته الأخيرة

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

بسبب كورونا.. قرار عاجل من روسيا بشأن الرحلات الجوية مع بريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غير كورونا.. هاني الناظر يشدد على ارتداء الكمامة

نيسان تنفي التواصل مع أبل لصنع سيارتها الكهربائية

جمعتهما الحياة وفرقهما كورونا.. زوج يفارق الحياة بعد يوم واحد من وفاة زوجته بالفيروس