الرئيس السيسي: لازم نرد على المشككين بالاستمرار في تنفيذ المشروعات





وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مجمع الإسماعيلية الطبي، أن المواطن يشعر بعدم السعادة وعدم الرضا نتيجة عدم قدرة الدولة على تلبية متطلباته لأن النمو السكانى يلتهم جميع الموارد.





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وأوضح أن "المستهدف الحقيقى أن نكون أقل من 1، هو أنا اجيب ولادى أرميهم فى الدنيا يضيعوا منى مش عارف آكل ولا أشرب ولا مهتم، وفى الآخر نلاقى بلدنا 50% منها عشوائيات"، وتابع: "أنا واحد منكم وعمرى ما هقولكم غير الصحيح".