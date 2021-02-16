إغلاق 3 مراكز للدروس الخصوصية في المنوفية

شنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بالتعاون مع مجلس مدينة قويسنا حملة للمرور على مراكز للدروس الخصوصية، برئاسة خالد النمر، رئيس مركز ومدينة قويسنا ،وقوة من مركز شرطة قويسنا يرافقه جمال امين مدير ادارة قويسنا التعليمية، واحمد لبيب مسئول امن الادارة التعليمية، بالمرور الميداني على مراكز للدروس الخصوصية وأماكن تجمع الطلاب.





أسفر المرور عن غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية وتحرير محاضر غلق للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.



