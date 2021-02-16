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تعليم

إغلاق 3 مراكز للدروس الخصوصية في المنوفية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:35 م
صدى البلد
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مروة فاضل
شنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بالتعاون مع مجلس مدينة قويسنا حملة للمرور على مراكز للدروس الخصوصية، برئاسة خالد النمر،  رئيس مركز ومدينة قويسنا ،وقوة من مركز شرطة قويسنا  يرافقه جمال امين مدير ادارة قويسنا التعليمية، واحمد لبيب مسئول امن الادارة التعليمية،  بالمرور الميداني على مراكز للدروس الخصوصية وأماكن تجمع الطلاب.

أسفر المرور عن غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية وتحرير محاضر غلق للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء ابراهيم ابو ليمون، محافظ المنوفية، وتعليمات احمد سويد مدير المديرية، باستمرار المرور الميداني ومتابعة وإغلاق سناتر ومراكز الدروس الخصوصية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.
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