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أخبار البلد

أنقذنا 200 ألف من الموت بسبب كورونا.. 12 رسالة مهمة من الرئيس السيسي للمصريين

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:37 م
صدى البلد
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صدى البلد
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عددا من الرسائل الهامة اليوم تتعلق بعدة قضايا مصيرية ، على رأسها خطورة الزيادة السكانية، كما اعلن  أرقام بارزة تتعلق بما تم إنجازه في القطاع الطبي ، وللحفاظ على صحة المصريين ، ونستعرض أبرز ما جاء على لسان الرئيس خلال افتتاح القطاع الطبي بالإسماعيلية حتى الآن : 

- تحية تقدير للعاملين بالقطاع الطبي وللشهداء الذين حموا شعبنا 

- كان هيموت 200 ألف مواطن لو دخلنا كورونا دون علاج مرضي فيروس سي

- نسعى لحل أزمة الزيادة السكانية وأكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا

- من حق الناس إنها تعبر عن رأيها لكن بشرط المعارض يكون فاهم بيقول إيه

- لدينا قواعد بيانات لنحو 70 مليون مصري نتيجة مبادرات الصحة التي أطلقناها

- عالجنا 2.2 مليون من فيروس سي 

- قضينا على قوائم انتظار وصلت لـ700 ألف

- محتاجين تريليون دورلار لحل مشاكل مصر بسبب الزيادة السكانية 

- التأمين الصحي هنحاول  نطبقه خلال 10 سنين 

- الدولة المصرية جادة في مواجهة تحدياتها مش عشان ناخد إشادة من مؤسسات دولية 

- مش الدولة هي اللي بتصرف لكن الشعب ومش الدولة اللي بتعاني لكن الشعب اللي بيعاني

- كل أبن أو بنت من أبناء مصر هم ولادي ومش بقول كلام أضحك بيه على الناس
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