شاهد| جولة تفقدية للرئيس السيسي بالمجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مجمع الإسماعيلية الطبي، أن المواطن يشعر بعدم السعادة وعدم الرضا نتيجة عدم قدرة الدولة على تلبية متطلباته لأن النمو السكانى يلتهم جميع الموارد.









وأوضح أن المستهدف الحقيقي أن نكون أقل من 1، معقبا: "هو انا أجيب ولادى أرميهم فى الدنيا يضيعوا منى مش عارف اكل ولا اشرب ولا مهتم وفى الآخر نلاقى بلدنا 50 % منها عشوائيات"، وتابع: "أنا واحد منكم وعمرى ما هقولكم غير الصحيح".