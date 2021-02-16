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شاهد| جولة تفقدية للرئيس السيسي بالمجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:51 م
جولة تفقدية
جولة تفقدية
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ياسمين القصاص
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعه وزيرة الصحة هالة زايد، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بجولة تفقدية في المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية.


وتحدث الرئيس السيسي مع الأطباء من داخل المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية.


وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الجميع يهتف بأنه من غير المتوقع حدوث كل تلك الإنجازات، فمن الواجب إثبات وتحقيق المشروعات حتى تكون دليلا لجميع المواطنين.


وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مجمع الإسماعيلية الطبي، أن المواطن يشعر بعدم السعادة وعدم الرضا نتيجة عدم قدرة الدولة على تلبية متطلباته لأن النمو السكانى يلتهم جميع الموارد.


وأوضح أن المستهدف الحقيقي أن نكون أقل من 1، معقبا: "هو انا أجيب ولادى أرميهم فى الدنيا يضيعوا منى مش عارف اكل ولا اشرب ولا مهتم وفى الآخر نلاقى بلدنا 50 % منها عشوائيات"، وتابع: "أنا واحد منكم وعمرى ما هقولكم غير الصحيح".


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