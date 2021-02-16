مفخرة طبية.. محمود علم الدين يكشف عن مفاجآت بالمعهد القومي والقصر العيني

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إنه بالأمس تفقد رئيس جامعة القاهرة الدكتور عثمان الخشت أعمال التطوير في المعهد القومي للأورام، والذي تعرض في 2019 لتفجيرات من الجماعة الإرهابية، ولكن خلال عام ونصف حيث تم اصلاح كل التلفيات الناتجة عن تفجير المعهد، ومن بينها تطوير شبكات الكهرباء والصرف الصحي والمداخل.





وتابع محمود علم الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة " تن"، قائلا: تم عمل رقمنة كاملة لـ مباني معهد الأورام، وكل الاشياء التي تسهل تعامل المواطنين البسطاء مع هذا المعهد الذي يعالج الاورام في مصر ويخدم 300 ألف مواطن سنويا بطريقة ميسرة.





وأوضح إنه تم إضافة ايضا شاشات لتنظيم وتيسير دخول المرضى، معقبا عن الشكل الحالي لمعهد الأورام: "هو دلوقتي مفخرة طبية"، مضيفا أنه تفقد أيضا أعمال تطوير مستشفى الطوارئ والاستقبال التابع للقصر العيني، وهو اول تطوير يحدث له منذ أكثر من نصف قرن، وهذا التطوير لم يكن مجرد عملية تطوير لأنه تطوير جذري حيث شهدت أعمال توسعة من 700 متر إلى 7 آلاف متر.





وأشار إلى أنه تم إنشاء وحدات تخصصية وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية، الي جانب زيادة عدد الاسرة الي 113 سرير، وذلك وفقا للكود العالمي للمستشفيات وتوجيهات القيادة السياسية انطلاقا من ان صحة المواطن هي الأساس في الدولة.



